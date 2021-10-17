فيديو للطائرة المصرية بعد حادثة أنفجار اطاراتها.. ماذا حدث بها؟

Passengers evacuate Flyegypt 737 at Cluj-Napoca Airport in Romania after a landing gear fire bursts all tires on landing. No injuries reported. https://t.co/dZGuVWu1s7 pic.twitter.com/yULNbtXkg8 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 15, 2021

وأعلن مدير المطار ديفيد تشيسيو، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الطائرة كانت تقل 113 راكبا، وأن الإطارات الأربعة في جهاز الهبوط الخلفي تحطمت. وأشار إلى أن السبب المحتمل قد يكون هبوطا سريعا للغاية، لكن الفحوصات التي سيتم إجراؤها من قبل متخصصين ستؤكد ذلك أو تنفيه.ووفقا لمفتشية حالات الطوارئ، هبطت الطائرة على مدرج مطار كلوج نابوكا الدولي والنيران مشتعلة في الجزء الخلفي لجهاز الهبوط.وقالت المفتشية: "تم إخماد الحريق من قبل وحدة حماية أمن الدولة. وجرى نشر قوات من وحدة دعم الأمن في كلوج. وتم إجلاء جميع الركاب بشكل طبيعي. في الوقت الحالي، لا يحتاج أحد إلى رعاية طبية".وأكدت مصادر مطلعة على أن الطائرة من طراز بوينغ 7 - B 737، كانت قادمة من مطار الغردقة في مصر إلى مطار كلوج نابوكا برومانيا برحلة تحمل الرقم FT 3101.