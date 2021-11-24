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ألمانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا

دوليات

2021-11-24 | 04:23
ألمانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا
المصدر:
وكالات
330 مشاهدة

حثّت ألمانيا، رعاياها، على مغادرة إثيوبيا على أول رحلات تجارية متاحة، لتنضم بذلك إلى فرنسا والولايات المتحدة اللتين طلبتا من مواطنيهما أيضا المغادرة على الفور.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان امس الثلاثاء، أنّ المواطنين الألمان ما زالوا قادرين على استخدام مطار أديس أبابا بولي الدولي للرحلات العابرة (الترانزيت).

في وقت سابق امس، أعلنت الأمم المتحدة، عن إجلاء عائلات موظفيها الدوليين من إثيوبيا، وذلك بعد اقتراب جبهة تيجراي من العاصمة أديس أبابا.

يأتي القرار بعد أن وصل الوضع في إثيوبيا إلى مرحلة الانهيار بعد اقتراب قوات جبهة تيجراي من العاصمة أديس أبابا، فيما زعم رئيس الوزراء أبي أحمد أنه سينضم إلى المقاتلين.

وطلبت تعليمات أمنية داخلية للأمم المتحدة من الهيئة أن "تنظم عملية الإجلاء وتحرص على أن يغادر جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين ممن يحق لهم ذلك، إثيوبيا في موعد أقصاه 25 نوفمبر 2021".

وقالت جبهة تحرير تيجراي، إنها سيطرت على منطقة "دبر برهان" على بعد 130 كلم من العاصمة الإثيوبية، وبلدة شيوا روبت، على بعد 220 كيلومترًا فقط شمالي شرق العاصمة عن طريق البر.

ودعت فرنسا، الثلاثاء، رعاياها في إثيوبيا إلى مغادرة إثيوبيا "في أقرب وقت"، نظرا للظروف الأمنية التي تشهدها البلاد.

وقالت السفارة الفرنسية في أديس أبابا في رسالة إلكترونية بعثتها إلى رعايا فرنسيين: "جميع الرعايا الفرنسيين مدعوون رسميا لمغادرة البلد في أقرب وقت".

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