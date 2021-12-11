الكشف عن تفاصيل "هجومين سريين" في إيران

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الهجومين استهدف قاعدة صواريخ، فيما استهدف الآخر مصنعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج الإيرانية.كما ذكرت الصحيفة أن القلق ينتاب إسرائيل في حال توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران حول الملف النووي، ما قد يدفع واشنطن إلى أن تطلب من أجهزة الاستخبارات في إسرائيل عدم القيام بعمليات سرية في إيران.وأضافت أن "تل أبيب ترغب في أن تتعهد الإدارة الأمريكية بعدم منع إسرائيل من القيام بمثل هذه العمليات".