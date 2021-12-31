دولة عربية تطالب مواطنيها بعدم النزول الى الشارع الا للضرورة

وناشد عبدالعال المواطنين "بعدم النزول للشوارع إلا في حالات الضرورة، حتى تتمكن الأجهزة التنفيذية من أداء عملها في رفع تراكمات المياه، تزامنا مع موجة طقس مضطرب حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، خلال الساعات المقبلة".كما أكد المحافظ "على رؤساء الأحياء ومسؤولي الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصا على حياة المواطنين".وشدد محافظ القاهرة، "على كافة المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتواجد ميدانيا، للتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور".وكان خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد أنه "تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس، خلال الساعات المقبلة".