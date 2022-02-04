تعليق سوري غاضب بشأن مقتل 13 مدنيا في العملية العسكرية الامريكية

نقلت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية عن دبلوماسية سورية قولها، إن ”واشنطن خالفت القانون الدولي بسبب الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية“، معتبرة أنها "أجندة معادية".

ووفقا للمجلة الأمريكية، صرحت علياء علي، السكرتير الثالث للبعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة، بأن "الغارة الأمريكية الأخيرة انتهاك صارخ آخر لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، حيث تم تنفيذها على الأراضي السورية دون تنسيق أو موافقة من الحكومة السورية".

وأضافت: "هذه الغارة التي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، تستلزم ضمان المساءلة وتجنب الإفلات من العقاب".

وسخرت من تصريح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأن ”القوات الخاصة نفذت مهمة ناجحة في إدلب“، قائلة: "إن وصف المهمة التي أسفرت عن مقتل 13 مدنيا بأنها ناجحة يجعلنا نتساءل عن عدد الأرواح التي كانت ستفقد إذا فشلت المهمة".