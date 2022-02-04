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"مشان الله لا تضربوني".. فيديو مروّع لطفل يتعرض لتعذيب وحشي في سوريا

دوليات

2022-02-04 | 10:25
"مشان الله لا تضربوني".. فيديو مروّع لطفل يتعرض لتعذيب وحشي في سوريا
2,448 مشاهدة

نشرت عصابة خطف في محافظة درعا السورية، شريطاً مصوراً يظهر قيام أشخاص بجلد الطفل “فواز محمد القطيفان” (6 سنوات) بطريقة بشعة ومروعة.

وبحسب وسائل إعلام سورية، فأن العصابة نشرت الفيديو للضغط على عائلة الطفل في بلدة ابطع بريف درعا، بدفع المبلغ المطلوب لإطلاق سراحه وهو 500 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 140 ألف دولار.

وأضافت، أن "العصابة أمهلت اقارب الطفل حتى يوم الاربعاء المقبل لدفع المبلغ، مهددين بقطع اصابعه في حال لم تدفع الفدية في اليوم المحدد".

ويظهر في الفيديو الطفل، وهو يتعرض للضرب المبرح بما يبدو أنه حزام جلدي، هو مستلقٍ على سرير، وعارٍ إلا من ملابسه الداخلية، ويبكي ويتوسل لخاطفيه أن يتوقفوا عن ضربه، قائلا: "مشان الله لا تضربوني"، بعد تلقيه للجلد بطريقة بشعة ومروعة.

مناشدات لتحرير الطفل

بدورهم أطلق ناشطون في درعا هاشتاغ حمل عنوان ” #أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان” للمساهمة في البحث عن الطفل “القطيفان” وإعادته إلى ذويه في بلدة إبطع.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاغ، مبدين تضامنهم مع عائلة الطفل، وسط اتهامات لعناصر موالية للنظام وميليشياته باختطاف الطفل بغية الوصول إلى الثراء السريع، إضافة لاتهامات بالتقصير من قبل أجهزة أسد الأمنية في تحريره.




وفي 19 كانون الأول 2021 أطلقت عائلة الطفل “فواز القطيفان” نداءً إنسانياً لأهالي محافظة درعا ومغتربيها، من أجل مساعدتهم في جمع “مبلغ الفدية” الذي طالبت به العصابة الخاطفة لقاء إعادة طفلهم المختطف منذ 2 تشرين الثاني 2021.

وجاء في المناشدة التي أطلقتها العائلة “نناشدكم أهالي حوران ونناشد كل فاعل خير من داخل حوران الخير وخارجها، بتقديم المساعدة وتفريج الهم عن ذوي الطفل ومد يد العون من خلال التبرع في سبيل إعادته إلى بيته وإسعاد والديه برجوعه، وهذا يتطلب كرمكم وسخاءكم، ونحن على ثقة بكم إخواني بالمسارعة في كشف كربتنا”.

من جهته، ذكر تجمع أحرار حوران أنه وثّق 3 حالات خطف بينهم “طبيب” في محافظة درعا خلال شهر كانون الثاني الماضي، أفرج عن 2 منهم خلال الشهر ذاته، حيث لوحظ بإحدى الحالتين دفع فدية مالية بمبلغ مالي كبير للجهة الخاطفة مقابل الإفراج عنه، فيما لايزال مصير “الطبيب” مجهولاً حتى الآن.




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