مفاوضات روسيا وأوكرانيا.. ترقب لجولة ثانية

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مستشار الرئاسة الأوكراني، ميخايلو بودولياك، قوله، إن المسؤولين "اختتموا المحادثات وسيعودون إلى عاصمتي البلدين (كييف وموسكو) لإجراء مزيد من المشاورات، قبل عقد جولة ثانية من المفاوضات".وأضاف بودولياك، وهو أحد المفاوضين الأوكرانيين: "الطرفان حددا سلسلة أولويات ومواضيع تتطلب بعض القرارات"، قبل إجراء الجولة الثانية، وفق ما ذكرتوكالة فرانس برس.من جانبه، فيما أشار نظيره الروسي، فلاديمير ميدينسكي، إلى أن اللقاء الجديد "سيحصل قريبا"، على الحدود البولندية البيلاروسية.وكانت أوكرانيا قد قالت في وقت سابق، إن وفدا تابعا لها وصل إلى الحدود البيلاروسية، بهدف إجراء محادثات مع الجانب الروسي لإنهاء الحرب.وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن ”الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا هو الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية".ويضم الوفد الأوكراني وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، ومستشار مكتب الرئيس ميخايلو بودولياك، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.وقبيل ذلك، أكدت بيلاروسيا أنها جاهزة لاستضافة المفاوضات المقررة بين روسيا وأوكرانيا، في اليوم الخامس من الهجوم الذي شنته موسكو.وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية على فيسبوك: "مكان المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا جاهز، وننتظر وفدي البلدين".وأرفقت الوزارة المنشور بصورة لقاعة المفاوضات، تُظهر طاولة طويلة وأعلام الدول الثلاث في الخلفية، وتأتي تلك التطورات بعدما قال المفاوض الروسي مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي، إن موسكو تريد التوصل إلى "اتفاق" مع كييف.وأوضح ميدينسكي بحسب التلفزيون الروسي: "كلما طال النزاع لساعة إضافية كلما قضى مواطنون وجنود أوكرانيون. اتفقنا على التوصل إلى اتفاق لكن يجب أن يصب في مصلحة الطرفين".