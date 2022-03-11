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واشنطن تصادر حمولة ناقلتي نفط ايرانية

دوليات

2022-03-11 | 16:39
واشنطن تصادر حمولة ناقلتي نفط ايرانية
المصدر:
وكالات
1,969 مشاهدة

اعلنت الولايات المتحدة عن مصادرة حمولة ناقلتي نفط بدعوى أنهما كانتا تنقلان أكثر من 700 ألف برميل من النفط الإيراني في انتهاك للحظر الأمريكي.

وصادرت السلطات الأمريكية منذ بضعة أسابيع هذا النفط مشيرة إلى أنه "انطلق عام 2020 من إيران وخضع بعدها لـ"عمليات نقل وتحايل لإخفاء مصدره".

ولم يكشف عن الملف القضائي إلا مؤخرا، بعد إعادة بيع النفط بقيمة تقدّر بما بين 38 و45 مليون دولار.

وبحسب هذه المستندات، فإن ناقلة إيرانية مستهدفة بالعقوبات الأمريكية وهي Stark I، طليت منتصف تشرين الاول 2020 للتهرب من الأقمار الصناعية، وقد حمّلت نفطا من مرفأ إيراني وأبحرت.

وفي عرض البحر نقلت 733876 برميل نفط إلى متن ناقلة النفط M/T Arina التي ترفع علم بنما، وقطعت السفينتان نظامهما لتحديد المواقع أثناء هذه العملية الخطرة جدا.

وبعد توقفها في محطات عدة، نقلت سفينة M/T Arina في اب 2021 قبالة سواحل قبرص جزءا من حمولتها أي 220793 برميلا، إلى متن ناقلة نفط أخرى وهي M/T Nostos مسجلة في ليبيريا.

وأصدرت الولايات المتحدة في تشرين الاول 2021 مذكرة لمصادرة هذا النفط، وقد حصلت عملية المصادرة سرا بعد فترة وجيزة، فيما كان المفاوضون يحاولون إحياء الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015.
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