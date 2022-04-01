وزير الدفاع الأميركي: ملتزمون بمنع ايران من امتلاك سلاح نووي

وقال أوستن إن "الولايات المتحدة ستواصل على المدى الطويل معالجة برنامج إيران الصاروخي"، مؤكدا مواصلة "الدفاع عن قواتنا وعن الحلفاء والشركاء من سلوك طهران".واشار إلى أن "إيران تزرع ميليشيات خطيرة في المنطقة تهدد القوات الأميركية"، لافتا إلى أن "تهديدات داعش في المنطقة لا تزال قائمة".يذكر أن المحادثات النووية التي انطلقت في العاصمة النمساوية في نيسان الماضي (2021)، كانت توصلت بعد أشهر طويلة إلى مراحلها الأخيرة، وسط تفاؤل أوروبي بقرب إعادة إحياء الاتفاق.ولا يزال العائق الأخير المتبقي للتوصل للاتفاق هو مطالبة إيران بإزالة الحرس الثوري من القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية.