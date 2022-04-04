لبنان ليس مفلسًا... بل مسروقًا!

شغل خبر إعلان نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي إفلاس الدولة الرأي العام وأهل السياسة والفن في بيروت العالم العربية.
وكانت لافتة تغريدة الفنان اللبناني راغب علامة عبر"تويتر" الذي اعتبر فيها أن " لبنان ليس مفلساً بل مسروقًا".
ورأى علامة أن "أهل الحكم وجماعاتهم واسيادهم سرقوه نهبوه اغتصبوه ودمّروه ولو المجتمع لم يكن متفقًا معهم لم يكن ليستطيعوا فعل ذلك بالشعب اللبناني ".
وركّز على أنه "لو القوى العظمى ارادت إعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة السارقين ، عندها يستطيع لبنان ان ينهض من هذه الكارثة".