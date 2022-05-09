وارسو.. تعرض سفير روسيا للرش بمادة حمراء من قبل ناشطين

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام: "أثناء وضع إكليل من الزهور في مقبرة الجنود السوفيات، تعرض السفير الروسي في بولندا سيرغي أندرييف والدبلوماسيون الروس المرافقون له لاعتداء".وأضافت: "الموالون للنازية الجديدة أطلوا برؤوسهم مرة أخرى"، مكررة بذلك تأكيد روسيا على أنها تحارب النازيين الجدد في أوكرانيا".وذكرت وكالة "فرانس برس" ان "النشطاء المؤيدون لأوكرانيا، هتفوا قائلين: "فاشيون"، ولوحوا بالعلم الأوكراني الأصفر والأزرق واعترضوا طريق السفير بينما كان يسير باتجاه الضريح، ومنعوه من وضع إكليل الزهور".ثم رشقه عدة أفراد بمادة حمراء على وجهه وملابسه وعلى رجال آخرين يرافقونه.وبعد أن مسح وجهه بيده، قال أندرييف: "أنا فخور ببلدي ورئيسي".