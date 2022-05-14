في الهند.. تويوتا تدخل على خط ر على إنتاج السيارات الكهربائية

أعلنت شركة Toyota Kirloskar Motor الشركة الهندية التابعة لشركة Toyota Motor أنها ستستثمر 48 مليار روبية (623.72 مليون دولار) في جهود إزالة الكربون في الهند.

وقالت الشركة في بيان، إنه "مع عمل الحكومة الهندية على نشر استخدام السيارات الكهربائية، ستركز الشركة على تصنيع أجزاء EV (جميع المركبات الكهربائية) في ولاية كارناتاكا الجنوبية، حيث يوجد بالفعل منشأة إنتاج".

ووقعت الشركة بحسب البيان "مذكرة تفاهم مع حكومة ولاية كارناتاكا بخصوص الاستثمار الجديد. لم يتم الإعلان عن إطار زمني محدد للاستثمار وتفاصيل أخرى".

وتمثل سيارات البنزين غالبية السوق الهندية، لكن الحكومة تحاول زيادة النسبة المئوية لمبيعات السيارات الكهربائية إلى 30٪ بحلول عام 2030 بسبب تلوث الهواء ومشاكل أخرى.

وأعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عام 2021 أن الحكومة تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2070.