رصد أول حالة يشتبه بإصابتها بـ"جدري القرود" في الأرجنتين

وقالت منظمة الصحة العالمية السبت إن هناك 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود، معظمها في أوروبا ولكن أيضا في كندا والولايات المتحدة وأستراليا.ولا توجد حالات مؤكدة حتى الآن في أميركا اللاتينية.وأشارت وزارة الصحة الأرجنتينية إلى إن المريض المشتبه إصابته بجدري القرود من سكان مقاطعة بوينس أيرس ولديه أعراض متوافقة مع المرض، وكان قد سافر مؤخرا إلى إسبانيا. وأضافت الوزارة أن المريض في حالة جيدة ومعزول أثناء إجراء التحاليل.