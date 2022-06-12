الصين تعلن عن تفش شرس لفيروس كورونا في بكين

وقالت السلطات أن "الفيروس انتشر في 14 منطقة أخرى في البلاد"، موضحة ان "المدينة شهدت أقوى عدوى عنقودية ناجمة عن حانة في أحد أكثر شوارع وسط المدينة ازدحاما بمقياس وشدة أكبر من جميع الحالات السابقة، مما أدى إلى 166 إصابة ذات صلة في أربعة أيام".وقال مسؤولو الصحة بالمدينة إن "الإصابات المؤكدة حتى الآن مرتبطة بالانتشار الذي بدأ في حانة "هيفن سوبر ماركت" في منطقة سانليتون يوم الخميس، مشيرين إلى أن غالبيتهم العظمى من رواد الحانة".هذا، وأبلغت بكين عن " 33 إصابة جديدة يوم الأحد، وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1997 في أحدث تفش منذ اكتشاف الحالة الأولى في 22 نيسان، حسبما ذكرت السلطات الصحية بالمدينة".وتعرضت بكين مرة أخرى لتفجر الوباء بعد أيام قليلة فقط من إعلانها إعادة فتح حذرة للأماكن العامة.وأوضح مسؤولون للصحفيين، أن "الفحص الجماعي سيبدأ بين يومي الاثنين والأربعاء في حي تشاويانغ الذي تقع به الحانة".