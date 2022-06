فرقة "مياس" اللبنانية تفوز بالباز الذهبي في America’s Got Talent

وهذه ليس المرّة الأولى التي تتألق فيها الفرقة المؤلفة رقة من 31 شابة لبنانية في برامج المواهب إذ شاركت في Britain’s Got Talent 2019 The Champions بعد الفوز في برنامج اكتشاف مواهب العرب أوArabs got Talent في العام نفسه.

منحت عضو اللجنة النجمة صوفيا فيرغارا الفرقة الباز الذهبي الذي يمكنها من العبور الى العروض المباشرة والنهائية.وأجمع الأعضاء على أن ما قدمته "مياس" هو أجمل رقصة استعراضية يرونها في حياتهم، معوّلين على الموهبة الكبيرة التي تتمتع بها لخلق تغيير جذري وإيجابي في المسابقة.وهذه المرّة الأولى التي تحصد فيها فرقة لبنانية وعربية "الباز" في البرنامج.واكتسح فيديو رقصة الفرقة مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأميركية وكذلك في لبنان إذ انهالت التعليقات التي تثني على الوجه الحضاري والابداعي للشباب والشابات اللبنانيات التي تعكسه تحت إشراف مصمم الرقص نديم شرفان.بدورها، نشرت الفرقة على حسابها الرسمي عبر "انستغرام" الفيديو معلّقة عليه بالقول: "لبنان انت احلى بلدمنحبك و منوعدك ما خلصت هون".