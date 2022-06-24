فرنسا: على ايران اغتنام زيارة بوريل لأحياء الاتفاق النووي

ونقلت وكالة "رويترز" عن الخارجية الفرنسية قولها:"نحن مستعدون للتوصل إلى تفاهم نهائي بشأن هذا الاتفاق ونحث إيران على اغتنام هذه الفرصة الدبلوماسية لإتمام الأمر الآن بينما لا يزال ذلك ممكناً".يأتي ذلك فيما يزور بوريل إيران بهدف حث طهران على التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية المبرم في 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة.وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان: "سيزور جوزيب بوريل إيران في 24 و25 حزيران في إطار الجهود المستمرة من أجل الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".وسيلتقي بوريل مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.من جانبها قالت طهران إن تركيزها منصب على رفع العقوبات، لكنها لم تذكر الاتفاق النووي مباشرة.