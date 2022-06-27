Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السومرية تنشر جدول مباريات ليوث الرافدين في كأس العرب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

المثلية الجنسية... حديث الساعة في ثلاثة بلدان عربية

دوليات

2022-06-27 | 07:43
المثلية الجنسية... حديث الساعة في ثلاثة بلدان عربية
المصدر:
السومرية
1,632 مشاهدة

بين تنظيم أمسيات وندوات تعنى بشؤونهم وبيع مصاحف بلون علمهم والترويج لهم في صحف الأطفال، تصدّر موضوع المثليين الجنسيين أو "الشذوذ الجنسي" محركات البحث في لبنان، الجزائر والإمارات العربية المتحدة.

في العاصمة اللبنانية بيروت، أثار قرار وزير الداخلية بمنع التجمعات الهادفة إلى الترويج للشذوذ الجنسي جدلًا وانقسامًا كبيرين في الأوساط الشعبية.
فرفضت شريحة من اللبنانيين القرارالمتخّذ بناءً على اتصالات المرجعيات الدينية بالوزير، إيمانًا بالحرية الشخصية التي تكفلها الاتفاقيات الدوليّة لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما دعمته شريحة أخرى متمسّكة بمبدأ الطبيعة البشرية وتعاليم الأديان السماوية.
 وتطوّر هذا الجدل إلى حدّ حدوث مشاكل في إحدى مناطق العاصمة وإلى حدّ إلغاء جماعات مثلية تظاهرة كانت مقررة أمس الأحد للمطالبة بحقوقهم بسبب تهديدها بالقتل بحسب ما جاء في بيان صادر عنها. بالإضافة إلى أن بعض الأحزاب السياسية اللبنانية دخلت على خطّ الجدل إذ أدان قسم منها القرار ببيان رسميّ.

في الجزائر، تصدّر موضوع المثلية الجنسية محركات البحث من خلال حجز شرطة بسكرة 81 مصحفا يحمل ألوان المثليين كانت معروضة للبيع في مكتبات عدّة.
وبيّنت  التحقيقات أن طباعتها تمت في دول عربية وأجنبية. وتقرر إتلاف النسخ المحجوزة.
 

 
أمّا في الإمارات العربية المتحدة، فسحب مكتب تنظيم الإعلام في إمارة أبوظبي، عدد شهر أيار الماضي من مجلة ماجد المخصصة للأطفال بسبب قصص ترمز للمثلية الجنسية.
واكتُشفت هذه القصص بعد شكاوى من بعض الدول، ما أثار موجة غضب عارمة في البلاد.
كذلك، منعت السلطات الإماراتية عرض فيلم "لايت يير"، للرسوم المتحركة، الذي يتخلله مشهد قبلة مثلية بين امرأتين، في دور السينما المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن المثلية الجنسية تجرّمها القوانين اللبنانية، الجزائرية والإماراتية وتصل عقوبتها الجزائية إلى السجن، حتّى أن في الأخيرة تعتبر شهوة الملابس المغايرة غير قانونية.



ويواجه مجتمع الميم رفضًا كبيرًا لا سيما في المجتمعات الشرقية حيث التمسّك بالعادات والتقاليد والتعاليم الدينية وحيث يصفون العلاقة بين شخصين من الجنس نفسه بالفجور.
مع الإشارة إلى أن المجتمعات الغربية تضمن له حقوقهممن خلال التشريعات والقوانين اللازمة.

» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:22 | 2022-06-27 09:22
09:16 | 2022-06-27 09:16
09:02 | 2022-06-27 09:02
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.