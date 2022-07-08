ايران: الإمارات والأردن لا تملكان قدرات عسكرية للمشاركة في تحالف ضدنا

السومرية نيوز – متابعة

قال مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، كمال خرازي، إن الإمارات والأردن لا تملكان قدرات عسكرية للمشاركة في تحالف ضد إيران أو خوض حرب إقليمية.



واعتبر خرازي أن "فكرة تشكيل حلف "ناتو" شرق أوسطي غير ملائمة وتوجه ضربة قوية لأمن المنطقة"، مشددا على "أننا لن نسمح لحلف الناتو بالعمل قرب حدودنا ونعتبره تهديدا لأمننا".

وأكد "أننا نفضل التعامل بمبدأ حسن الجوار ونوصي دول المنطقة بعدم الانصياع لواشنطن"، معتبرا أن "الإمارات والأردن لا تملكان قدرات عسكرية للمشاركة في تحالف ضد إيران أو خوض حرب إقليمية".

هذا وأعرب خرازي عن أمله في "تحقيق نتائج إيجابية في الحوار مع السعودية"، مشيرا إلى أن "واشنطن فشلت في سياساتها ونستبعد أي نتائج حقيقية لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة".

وكان أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أعلن الشهر الماضي أنه يؤيد إنشاء حلف "ناتو" شرق أوسطي، على أن تكون مهماته واضحة للغاية.