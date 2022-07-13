سوليفان: بايدن سيصارح اسرائيل بالجهود الامريكية لإبرام اتفاق مع إيران

وقال سوليفان أن "بايدن سيصارح إسرائيل بالجهود الأميركية لإبرام اتفاق مع إيران".واشار مستشار الأمن القومي الأميركي الى ان "توقيت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران مثير للاهتمام"، لافتاً إلى أن "تعميق روسيا علاقتها بإيران لقتل الأوكرانيين تهديد خطير للعالم"، على حد تعبيره.يشار إلى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كان غادر العاصمة واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط، في زيارة رسمية تبدأ الأربعاء، تشمل إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يرافق الرئيس.كما أضاف أن بايدن سيجري مشاورات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، قبل التوجه إلى السعودية.ووصل بايدن اليوم إلى إسرائيل والضفة الغربية في زيارته القصيرة المستمرة يومين، ثم سيتوجه بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة مع قادة دول الخليج العربي، بمشاركة مصر والأردن والعراق.