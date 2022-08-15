مقاتلات يونانية تعترض طائرة مدنية لبنانية لهذا السبب (فيديو)

وذكر حساب "انتل سكاي" في "تويتر"، اليوم الاثنين، ان السلطات اليونانية تأهبت بعد تلقيها إشارة من مركز المراقبة الجوية التابع لحلف الناتو في إسبانيا (CAOC Torrejón) ، لاعتراض طائرة مدنية لا تستجيب للاتصالات من طراز Airbuss A321 على متنها 145 راكباً، وكانت الطائرة قد أقلعت من مدريد وتتجه إلى بيروت.ونقل الحساب المعني برصد حركات الطائرات معلومات تفيد بأنه كانت هناك محاولات للاتصال بالطائرة، ولكن لم يتم تلقي أي رد عبر جهاز الاتصالات "يعتمد موجات راديو"، لافتاً الى انه "أمر مثير للقلق". وعليه، "أقلعت مقاتلتان من طراز F-16 كانتا في وضع الاستعداد من منطقة سودا الساحلية في اليونان، واقتربتا من الطائرة المدنية تقريباً فوق منطقة أرجوليدا في اليونان أيضاً".ونشر الحساب مقطع فيديو يظهر مقاتلة حربية من طراز "أف 16" تقترب من الطائرة المدنية.وقال "انتل سكاي" إن الطيار عبد الحوت، وهو نجل رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، "نسي تحويل الموجات إلى التردد الصحيح لذلك لم يرد على أي من المكالمات".كما لفت الى ان أهالي منطقة أرغوس لاحظوا الحادث، وأبلغوا إدارة الإطفاء بأنهم سمعوا أصواتاً غريبة مثل الانفجارات.