إيران ترد بشأن الاتفاق النووي وأمريكا "تأسف".. فهل سيُحيا؟

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، إن الولايات المتحدة "تلقت رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي".وأضاف: "نحن ندرسه وسنرد عليه من خلال الاتحاد الأوروبي، لكنه للأسف ليس بناء".وكانت إيران قد أعلنت، أمس الخميس، إرسال تعليقها على الرد الأمريكي بشأن مسودة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك في خطوة قد تقرّب محادثات غير مباشرة استمرت بين طهران وواشنطن 16 شهراً، من نهايتها.إذ نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قوله إن طهران أرسلت رداً "بنّاءً" على المقترحات الأمريكية المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقلاً عن كنعاني، دون ذكر مزيد من التفاصيل، أن "النص الذي أرسلته (إيران) له أسلوب بنّاء يهدف لاختتام المفاوضات".يأتي ذلك، فيما أبلغت الولايات المتحدة إيران من خلال وسطاء من الاتحاد الأوروبي، أن مسألة ربط إيران بين إغلاق تحقيق الأمم المتحدة في النشاط النووي الإيراني غير المعلن، والعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، قد تؤخِّر رفع العقوبات الأمريكية، وفقاً لما ذكره موقع Axios الأمريكي، الأربعاء 31 أغسطس/آب 2022، نقلاً عن مسؤول أمريكي وخبير بمركز أبحاث مطلع على المفاوضات.الموقع الأمريكي أشار إلى أن قضية تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبحت واحدة من العقبتين المتبقيتين في مفاوضات العودة إلى الاتفاقية النووية لعام 2015.ووفقاً للموقع، فإن طهران طالبت بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف التحقيقات المتعلق بآثار مادة اليورانيوم التي عثر عليها محققو الأمم المتحدة في بضعة مواقع بإيران قبل يوم "العودة إلى تنفيذ الاتفاق"، أي بعد 120 يوماً من توقيع الاتفاق النووي الجديد.من جانبه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، مجدداً هذا الأسبوع، إن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في إيران يجب إغلاقه قبل العودة إلى الاتفاق النووي.والأسبوع الماضي، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن منظمته لن تغلق التحقيق ما لم تتلق أجوبة من إيران.وفي أوائل أغسطس/آب، أرسل مسؤولو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإيران ما وصفوه بـ"النص النهائي "لاتفاق يهدف إحياؤه للحد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات.ومنذ ذلك الحين، تبادلت إيران والولايات المتحدة الردود على النقاط العالقة من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، المعروف أيضاً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).وقد يستغرق التنفيذ الكامل للاتفاق شهوراً إذا وقع الطرفان على إحيائه.