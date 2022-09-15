توسيع العقوبات الأمريكية ضد روسيا لتشمل 44 شخصاً

ووفقا لبيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أمين مظالم الأطفال في روسيا لفوفا بيلوفا، ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف وأقاربه، ومساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين.وضمت القائمة الجديدة عددا من الشخصيات في مناطق دونباس المحررة، رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيا يفغيني باليتسكي، ورئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف.وبالإضافة الى ذلك فرضت واشنطن عقوبات على رئيس نظام بطاقات الدفع الوطني فلاديمير كومليف.ووفقا لوزارة الخزانة: "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مستعد لاتخاذ إجراءات لدعم محاولات التحايل على العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك توسيع استخدام نظام الدفع الوطني ونظام الدفع MIR خارج روسيا".وتم إدراج عددا من الشركات التابعة لمؤسسة روس كوسموس الحكومية على قائمة العقوبات.ووفقا للبيان: "تعرضت الكيانات القانونية مثل أنظمة الفضاء الروسية، والرابطة العلمية والانتاجية، وأنظمة معلومات الأقمار الصناعية وغيرها من الشركات المدرجة في روس كوسموس للعقوبات.