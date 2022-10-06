هارب من حكم بـ87 سنة.. القبض على متهم في مصر

ونقل موقع القاهرة 24 عن قوات الأمن قولها: "يعد المحكوم عليه هاربا، ورجل أعمال وصاحب شركة مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة".وأضافت انه "بمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور وأشكال الجريمة، لاسيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.