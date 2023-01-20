خلال أسبوع واحد.. بيع 3.2 مليون نسخة من مذكرات الأمير هاري

أعلنت دار "بنغوين راندوم هاوس" للنشر، أن كتاب الأمير هاري، الذي تصدر عناوين الصحف، قد بيعت منه 1.6 مليون نسخة في الولايات المتحدة وحدها.وهذا الرقم يمكن مقارنته بمبيعات الأسبوع الأول لكتب رائجة مثل "أرض الميعاد" للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، و"تحول" للسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.إجمالي المبيعات المعلنة لكتاب "الاحتياطي" يخص الإصدارات المطبوعة والصوتية والرقمية، التي بيعت في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.