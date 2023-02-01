لا تتعبوا أنفسكم.. أردوغان يوجه رسالة الى السويد بشأن الانضمام للناتو

وقال أردوغان في خطاب أمام الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" في البرلمان التركي بأنقرة: " أقول للسويد.. لا تتعبوا أنفسكم إطلاقا.. طالما سمحتم بحرق كتابنا المقدس القرآن، لن نتعاطى مع طلب انضمامكم بإيجابية".وجدد أردوغان الإشارة إلى "إمكانية موافقة تركيا على طلب فنلندا، بخلاف السويد، وقال: "موقفنا إيجابي تجاه عضوية فنلندا في حلف الناتو وسلبي تجاه عضوية السويد".وفي أواخر كانون الثاني الماضي أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.