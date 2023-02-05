خلال لقائه مؤيد اللامي.. رئيس مصر يثمن دور الاعلام العربي

وذكرت نقابة الصحفيين العراقيين، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السيسي وخلال لقائه مؤيد اللامي ثمن دور الاعلام العربي في بناء الدولة الوطنية".ودعا السيسي خلال لقائه رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام كرم جبر الى "أهمية بناء أعلام وطني يسهم في بناء الإنسان العربي ويعزز مسارات التنمية في البلاد العربية"، معبراً "عن رؤيته للاعلام العربي ودور اتحاد الصحفيين العرب في النهوض بالواقع الإعلامي العربي وتوحيد الخطاب الإعلامي من خلال بناء منصات إعلامية مشتركة تجاه الأحداث التي يشهدها عالمنا العربي".وأشاد الرئيس المصري، بـ"العلاقات العراقية المصرية وتطورها على كافة المستويات ".من جانبه نقل نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي "تحيات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تمنياته لجمهورية مصر العربية وشعب مصر الشقيق بدوام الازدهار والتقدم ".واوعز الرئيس السيسي خلال اللقاء بـ"تخصيص مبنى جديد لاتحاد الصحفيين العرب ودعمه لاستعدادات الاتحاد للاحتفال بالذكرى ( 60 ) لتأسيس الاتحاد ".