السادس بالعالم خلال اليوم.. زلزال بقوة 5.5 يضرب كرواتيا

السومرية نيوز – دوليات



أعلنت وكالة رويترز، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال بقوة 5.5 فى كرواتيا.

يعد زلزال كرواتيا هو الهزة الأرضية السادسة التي تسجل اليوم الخميس، بعد إعلان أكثر من دولة تسجيل هزات أرضية وهي روسيا والأردن وفيجي والفلبين وولاية هاواي الأمريكية.



يذكر أن زلزالا قويا ضرب تركيا وسوريا، الاثنين 6 فبراير الجاري وتسبب في تشريد الملايين ومقتل عشرات الآلاف في أكبر هزة أرضية تضرب تركيا منذ 100 عاما.