الناتو بشأن "خطة السلام الصينية" لأوكرانيا: لا توجد ثقة كبيرة في بكين

وفي معرض تعليقه على الوثيقة التي نشرتها الخارجية الصينية بشأن التسوية السياسة في أوكرانيا، صرح ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في العاصمة الإستونية تالين بأنه "لا توجد ثقة كبيرة" في بكين.وقال "فيما يخص مقترحات الصين: ليس هناك الكثير من الثقة في الصين، لأنها لم تدن الغزو الروسي غير الشرعي لأوكرانيا، ووقعت اتفاقية شراكة لا محدودة مع روسيا قبل أيام قليلة من الغزو".وأضاف ستولتنبرغ أن الناتو يرى مؤشرات على أن الصين تدرس تقديم مساعدة عسكرية لروسيا، وقال: "نتابع الصين عن كثب ورصدنا دلائل على أنها تدرس توريد أسلحة لروسيا. سيكون هذا خطأ كبيرا".من جهتها رفضت الخارجية الصينية الاتنقادات لوثيقتها المكونة من 12 بندا حول أزمة أوكرانيا، معتبرة أن هذه الانتقادات لا تستند إلى أي أساس وليست إلا افتراء ومحاولة "لتشويه سمعة الصين".