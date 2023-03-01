زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

وجاء في بيان صدر عن المركز أنه تم تسجيل هزة أرضية في الساعة 05:36 بالتوقيت العالمي المتفق عليه من صباح اليوم الأربعاء على بعد 573 كيلومترا شمال شرقي عاصمة بابوا غينيا الجديدة مدينة بورت مورسباي وعلى بعد 108 كيلومترات شمال غربي مدينة كيمبي.وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 610 كيلومترات.ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.