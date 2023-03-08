جنوب أفريقيا تصوت على تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "برلمان جنوب أفريقيا تبنى بأغلبية ساحقة، قرارًا بتخفيض مستوى العلاقات مع إسرائيل، وأن السفارة الإسرائيلية في بريتوريا ستصبح مكتب اتصال فقط، إذ أيد القرار 208 نواب في مقابل معارضة 94".والمقترح الذي أعده حزب "الحرية الوطني"، جاء ردًّا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين، واقتبست الصحيفة العبرية عن مصادر بالحزب القول إن "مقترحًا من هذا النوع كان سيحظى بدعم زعيم النضال ضد الفصل العنصري نيلسون مانديلا".ونشر الحزب بيانًا جاء فيه: "تلك لحظة كانت ستسعد مانديلا، لقد كان دائم القول إن حريتنا ستكون منقوصة طالما لم يحصل الفلسطينيون على حريتهم".ولفت الموقع إلى أن حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم أعلن "تأييده لمقترح تخفيض مستوى العلاقات مع إسرائيل".