في بغداد.. التوقيع على الميثاق التأسيسي لمجموعة السفراء الفرنكفونيين

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الخميس، التوقيع على الميثاق التأسيسي لمجموعة السفراء الفرنكفونيين في العراق.



وحضر الحفل الذي أقيم في مقر إقامة السفير الفرنسي في بغداد، سفراء وممثلي عن السفارات العاملة في العراق وهي، فرنسا ورومانيا ولبنان وتونس واليونان وكندا فضلاً عن سويسرا.

وقال السفير الفرنسي في بغداد ايريك شوفالييه، في كلمة له خلال التوقيع، "نحن جداً سعداء باستقبال السفراء اليوم ونحتفل كل عام هنا بالفرانكفونية وهي لغة وقيم توحد 88 بلداً".

وأضاف "نحن هنا لاول مرة نشكل هذا الاتحاد بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية"، مضيفاً "نوقع امامكم الميثاق الذي يهدف الى القاء الضوء على مفاهيم الفرانكفونية بينها اللغة والثقافة والحوار والديمقراطية والسلام وحقوق الانسان".

ولفت شوفالييه الى أن "هذه المجموعة ستتمكن من مواكبة طلب العراق في ان يكون عضواً في مجموعة الفرانكفونية خلال قمة 2024 التي تقام في فرنسا"، معرباً عن أمله من "هذا البرنامج يشجع على التنويع الثقافي".