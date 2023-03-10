الرئيس التركي يحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وقال أردوغان: "وقعت للتو مرسوماً رئاسياً يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كانت مقررة في 18 يونيو، بتاريخ 14 مايو".وأضاف أن "الانتخابات ستجري في أول يوم أحد بعد نحو شهرين من الآن".