خامنئي: الدول التي تواجه عقوبات أمريكية عليها التعاون معاً

ونقل بيان لمكتب المرشد الإيراني عن خامنئي قوله: "يجب على الدول التي تم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة التعاون مع بعضها البعض وتشكيل مجموعة مشتركة لإزالة تكتيك العقوبات، ونعتقد أنه يمكن القيام بذلك".وأضاف: "يجب رفع مستوى العلاقات بشكل كبير باستخدام الروح والإرادة الموجودة لدى الجانبين لتنفيذ الاتفاقات".وأشار المرشد الايراني إلى أنه "إذا استفادت الدول التي تم فرض عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة بشكل كامل من قدرة بعضها البعض، فسيكون ذلك مفيداً جداً لجميع الأطراف".من جهته، قال لوكاشينكو وفق البيان: "جئت إلى إيران لأؤكد عزمي على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وبتعاون وإرادة رئيس إيران سننفذ جميع الاتفاقات مع متابعة خاصة وتوقيت محدد".وأضاف رئيس بيلاروسيا: "لقد حققت إيران تجارب مذهلة وتقدمًا خلال فترة العقوبات، ونعتقد أنه إذا تم استخدام شروط العقوبات بشكل صحيح، فيمكن أن تكون فرصة للتقدم، وهدفي من السفر إلى إيران هو التعرف على إنجازات إيران".والتقى ألكسندر لوكاشينكو، الحليف الوثيق لروسيا، في وقت سابق من اليوم بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في قصر "سعادت آباد" شمال طهران.وأعلنت الحكومة الإيرانية أنه تم التوقيع في هذا الاجتماع على "خارطة الطريق الشاملة للتعاون الثنائي بين بيلاروسيا وإيران".كما أعلنت وكالة أنباء "إرنا" الحكومية الإيرانية، "توقيع اتفاق بشأن نقل المحكوم عليهم" بين وزير العدل الإيراني ووزير داخلية بيلاروسيا، إلى جانب توقيع 8 وثائق تعاون أخرى.