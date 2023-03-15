هزة أرضية جديدة تضرب وسط تركيا

وجاء في بيان صدر عن الهيئة أن مركز الزلزال وقع على بعد 9 كيلومترات شمال شرقي مدينة عثمانية التي يقطنها 202 ألف شخص. وأضاف البيان أن الزلزال حدث على عمق 5 كيلومترات.ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.