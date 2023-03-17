"رقم هائل".. تركيا تكشف حجم الخسائر المادية جراء الزلزال

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "حجم الخسائر المادية المباشرة بلغ 103.6 مليار دولار"، مبينة أن "هذا الرقم يعادل 9% من الدخل القومي التركي المتوقع في العام 2023".وأوضحت، أن "الخسائر هي أكثر بـ6 أضعاف من حجم الخسائر التي وقعت في الزلزال الكبير الذي وقع في العام 1999 في منطقة مرمرة بما فيها إسطنبول".وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلف دمارا ماديا هائلا.