Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رشيد: أزمة المياه تمثل خطراً يهدد العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الجفاف يصل الى بحيرات أوروبا.. تحذير من الأسوأ

دوليات

2023-03-21 | 16:31
الجفاف يصل الى بحيرات أوروبا.. تحذير من الأسوأ
المصدر:
Sky News عربية
2,107 مشاهدة

تواصل ظاهرة التغير المناخي بما تنطوي عليه من احتباس حراري وجفاف وشحة أمطار، تهديد التوازن البيئي في مختلف قارات العالم ومناطقه وبما فيها أوروبا، التي لطالما كانت معروفة بوفرة المياه وبطبيعتها الخضراء نتيجة أمطارها وثلوجها الغزيرة، ولكثرة أنهارها وبحيراتها ومسطحاتها المائية.

لكن خلال الأعوام القليلة الماضية بدأت هذه الصورة تتغير، حيث يتم تسجيل درجات حرارة قياسية في مختلف البلدان الأوروبية مع تراجع كبير في هطول الأمطار، وهو ما ينعكس انخفاضا حادا في مناسيب أنهار أوروبا وبحيراتها.

بحيرات أوروبا تجف
وتعاني في هذا السياق خصوصا بحيرة مونتبل الفرنسية، وبحيرة غاردا الإيطالية، من جفاف جزئي غير مسبوق بسبب تراجع معدلات تساقط الأمطار، حيث تظهر الصور ومقاطع الفيديو الحديثة التي تبثها الوكالات العالمية لهاتين البحيرتين، انخفاضا كبيرا في مناسيب المياه فيهما لدرجة ظهور قاع البحيرتين.

وينذر انخفاض هطول الأمطار في العديد من الدول الأوروبية هذا العام، بموجات جفاف أعتى خلال الصيف المقبل، بعد المعاناة الكبيرة العام الماضي، مع ارتفاع الحرارة وحرائق الغابات والقيود على المياه نتيجة الجفاف الذي ضرب هذه الدول.

يقول الخبير البيئي وعضو الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة أيمن قدوري، إنه "بعد صيف 2022 الذي صنف الأقسى بالقارة الأوروبية منذ 500 عام، وبحسب المؤشرات الحالية لشتاء 2022 الصادرة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن القارة على موعد مع صيف سيكسر الأرقام القياسية من حيث ارتفاع درجات الحرارة مع تفاقم الشحة المائية خصوصا بوسط وغرب وجنوب القارة".
 
ويضيف "شتاء 2022 الأكثر سخونة على مر تاريخ سجلات الأرصاد الجوية بأوروبا، ومن شواهده قلة تساقط الثلوج وتغير أنماط هطول الأمطار نتيجة لارتفاع معدلات درجة الحرارة، بنسب متفاوتة بين دول القارة وتحديدا في جبال الألب، حيث ألحق عام 2022 خسائر فادحة بالأنهار الجليدية في منطقة الألب، مع وجود مؤشرات أولية لحدوث ذوبان حطم الرقم القياسي حيث شهدت جبال الألب ثلوجا أقل بنسبة 63 بالمئة من المعتاد وفق تقرير المركز الدولي للرصد البيئي الإيطالي CIMA".
 
وانخفضت إثر ذلك، بحسب الخبير "مستويات تجهيزها للأنهار الدولية وعلى رأسها نهر الراين المغذي لخمس دول في القارة، مما ينذر بتكرار سيناريو جفاف الراين بشكل أخطر من صيف العام السابق، ما سيؤثر سلبا على القطاعات الاقتصادية، الزراعية والتجارية فضلا عن تأثير انخفاض مناسيبه على تجهيز الطاقة الكهربائية في كل من ألمانيا وفرنسا تحديدا".
 
ويؤكد أن "صيف 2023 سيكون أقسى من سابقه، وستتفاقم جراءه أزمة الاحترار العالمي، وهذا ما رسم ملامحه الأولى تقرير الأمم المتحدة بالاشتراك مع خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، والصادر عام 2021".
 
وتابع "وهكذا فالعالم يقترب أكثر من حاجز 1.5 درجة مئوية الذي وضعته اتفاقية باريس للمناخ 2015، كمعدل حرج لدرجات الحرارة، ودعت الاتفاقية لخفض انبعاثات غازات الاحترار العالمي منعا للوصول لهذا المعدل وفق برتوكول خاص بحلول عام 2025، لكن ما حدث هو العكس"، مضيفاً أن "معدل درجة الحرارة خلال صيف 2023 متوقع أن يتجاوز 1.2 درجة مئوية أعلى من المتوسط لعصور ما قبل النهضة الصناعية، ولهذا فما يحدث من تقلبات مناخية متطرفة هو نتيجة طبيعية لضرب بنود اتفاقية باريس 2015 عرض الحائط، وعدم الالتزام بضوابطها لمنع حدوث ما حذرت منه".
 
لماذا فرنسا وإيطاليا
وهكذا فبداية العام الدافئة والجافة بشكل استثنائي تؤثر على وسط وجنوب غرب فرنسا وشمال إسبانيا وشمال إيطاليا، بدرجة أكبر من باقي أنحاء القارة بسبب اعتماد هذه المناطق على عاملين رئيسيين لتزويد الأنهار والمسطحات بالمياه، وهما هطول الأمطار وتساقط الثلوج.
 
لفرنسا الحصة الأكبر من الأضرار المناخية القادمة كونها سجلت شتاءً هو الأكثر سخونة وجفافا منذ نصف قرن أي منذ بدأ التسجيلات عام 1959، وظهرت ملامح قساوة الصيف المقبل بجفاف بحيرة مونتبل جنوب غرب البلاد حيث جفت بنسبة تجاوزت 80 بالمئة هذا الشهر والذي يعد موسم حصاد المياه وفق التقويم المائي، نتيجة انخفاض التجهيز المائي بسبب قلة الهطول المطري وانقطاع تام لتساقط الثلوج على جبال البرانس المطلة على البحيرة.
 
إيطاليا التي أعلنت حالة الطوارئ صيف العام الماضي بسبب الجفاف، هي أيضا ضمن دائرة الخطر البيئي المناخي، حيث أن نهر بو وهو أطول أنهار البلاد يحتوي على مياه أقل بنسبة 61 بالمئة من المعتاد في هذا الوقت من السنة، والقنوات المائية بمدينة البندقية بأدنى مستوياتها وبعضها جف تماما.
 
بحيرة غاردا أكبر بحيرة بإيطاليا وتقع في أقصى الشمال تستمد معظم مياهها من ذوبان ثلوج الألب، ومن الساقط المطري، ونتيجة لانقطاع هطول الأمطار شمال ايطاليا وانخفاض تساقط الثلوج بنسبة 70 بالمئة انكمشت مساحة هذه البحيرة لتصل لأدنى مستوياتها، حيث بات من الممكن الوصول لجزيرة الزيتون وسط البحيرة، سيرا على الأقدام على طول شريط مكشوف من قاع البحيرة.
 
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
Play
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آذار ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-03-21
Play
نشرة ٢١ آذار ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-03-21
بالمختزل
Play
بالمختزل
وزير التخطيط السابق نوري الدليمي - الحلقة ١٠٠ | 2023
16:50 | 2023-03-20
Play
وزير التخطيط السابق نوري الدليمي - الحلقة ١٠٠ | 2023
16:50 | 2023-03-20
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقي علوش الامير - الحلقة ٨ | الموسم الثاني
15:00 | 2023-03-20
Play
البلوگر العراقي علوش الامير - الحلقة ٨ | الموسم الثاني
15:00 | 2023-03-20
عشرين
Play
عشرين
نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك - الحلقة ٩٤ | 2023
16:50 | 2023-03-19
Play
نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك - الحلقة ٩٤ | 2023
16:50 | 2023-03-19
خط أحمر
Play
خط أحمر
قاما بقتله بعد عملية شراء سيارة - الحلقة ٧٨ | ٢٠٢٣
15:00 | 2023-03-19
Play
قاما بقتله بعد عملية شراء سيارة - الحلقة ٧٨ | ٢٠٢٣
15:00 | 2023-03-19
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٨ الى ٢٤ آذار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-03-18
Play
من ١٨ الى ٢٤ آذار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-03-18
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2023-03-17
Play
الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2023-03-17
Biotic
Play
Biotic
موانع الحمل وتاثيرها على صحة المرأة - الحلقة ٥٣ | 2023
16:50 | 2023-03-16
Play
موانع الحمل وتاثيرها على صحة المرأة - الحلقة ٥٣ | 2023
16:50 | 2023-03-16
بعد التحري
Play
بعد التحري
المستشفيات الحكومية.. طريحة الفراش منذ سنوات وانعاشها امال تطول - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-03-16
Play
المستشفيات الحكومية.. طريحة الفراش منذ سنوات وانعاشها امال تطول - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-03-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
Play
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آذار ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-03-21
Play
نشرة ٢١ آذار ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-03-21
بالمختزل
Play
بالمختزل
وزير التخطيط السابق نوري الدليمي - الحلقة ١٠٠ | 2023
16:50 | 2023-03-20
Play
وزير التخطيط السابق نوري الدليمي - الحلقة ١٠٠ | 2023
16:50 | 2023-03-20
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقي علوش الامير - الحلقة ٨ | الموسم الثاني
15:00 | 2023-03-20
Play
البلوگر العراقي علوش الامير - الحلقة ٨ | الموسم الثاني
15:00 | 2023-03-20
عشرين
Play
عشرين
نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك - الحلقة ٩٤ | 2023
16:50 | 2023-03-19
Play
نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك - الحلقة ٩٤ | 2023
16:50 | 2023-03-19
خط أحمر
Play
خط أحمر
قاما بقتله بعد عملية شراء سيارة - الحلقة ٧٨ | ٢٠٢٣
15:00 | 2023-03-19
Play
قاما بقتله بعد عملية شراء سيارة - الحلقة ٧٨ | ٢٠٢٣
15:00 | 2023-03-19
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٨ الى ٢٤ آذار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-03-18
Play
من ١٨ الى ٢٤ آذار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-03-18
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2023-03-17
Play
الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2023-03-17
Biotic
Play
Biotic
موانع الحمل وتاثيرها على صحة المرأة - الحلقة ٥٣ | 2023
16:50 | 2023-03-16
Play
موانع الحمل وتاثيرها على صحة المرأة - الحلقة ٥٣ | 2023
16:50 | 2023-03-16
بعد التحري
Play
بعد التحري
المستشفيات الحكومية.. طريحة الفراش منذ سنوات وانعاشها امال تطول - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-03-16
Play
المستشفيات الحكومية.. طريحة الفراش منذ سنوات وانعاشها امال تطول - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-03-16
اعلان
لن يتم التصويت
لن يتم التصويت
سيتم التصويت
سيتم التصويت
لن تعقد الجلسة
لن تعقد الجلسة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.