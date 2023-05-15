بن زايد يدعو الأسد لمؤتمر الأطراف للمناخ في دبي

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن ذلك جاء خلال استقبال الأسد، يوم أمس عبد الحكيم النعيمي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق والذي سلّم الرئيس السوري دعوة رسمية لحضور المؤتمر الذي سيقام في دبي ما بين الـ 30 من تشرين الثاني لغاية الـ 12 من كانون الأول المقبل.وتأتي الدعوة في ظل عودة سوريا لجامعة الدول العربية، وتلقيها دعوة للمشاركة في اجتماعات الجامعة في مدينة جدة السعودية يوم 19 من الشهر الجاري.وقررت جامعة الدول العربية في 7 أيار، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من عقد على تعليق عضوية دمشق.