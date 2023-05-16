رسميا.. أوكرانيا تنضم إلى المركز السيبراني للناتو

وقالت الخارجية في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه "تم رفع العلم الوطني لأوكرانيا رسميا في مقر المركز السيبراني لحلف الناتو في تالين، بمناسبة انضمامها رسميا إلى المركز السيبراني".أتت هذه التطورات بينما رأى السفير الروسي لدى إستونيا فلاديمير ليباييف في مقابلة مع "تاس" في آذار الماضي، أن "مشاركة أوكرانيا في عمل مركز الناتو للتعاون في مجال الأمن السيبراني هو محاولة لابتزاز روسيا".وأشار حينها إلى أن "مثل هذا القرار له معنى رمزي، لأنه يكشف خطط الغرب لإشراك أوكرانيا تدريجيا في نظام التخطيط العسكري المناهض لروسيا ودمجها في البنية التحتية للناتو"، بحسب تعبيره.ومع ذلك، ذكر الدبلوماسي الروسي أن "مشاركة كييف في أعمال هذا الهيكل لا تشكل تهديدًا كبيرا لأمن روسيا".