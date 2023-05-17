أوكرانيا.. سماع دوي انفجارات في أوديسا

ذكرت صحيفة "أوبشيستفينوي" الأوكرانية أن انفجارات دوت في منطقة أوديسا بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صافرات الانذار، من حدوث غارة جوية.



وفي وقت سابق يوم الأربعاء، تم إعلان حالة تأهب جوي في مناطق أوديسا وميكولايف وخاركيف ومنطقة خيرسون التي تسيطر عليها كييف.



وذكرت صحيفة "اوبشيستفينوي": "في أوديسا سمعت أصوات انفجارات".



وبدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، وذلك بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، وتقف خلفه، وفقاً للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الخاصة الأوكرانية.