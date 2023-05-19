الاسد: أمامنا فرصة تأريخية لإعادة ترتيب البيت العربي دون تدخل أجنبي

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الجمعة، إن العمل العربي المشترك بحاجة لرؤية مشتركة لتفعيل دوره في حل الأزمات والقضايا، فيما رأى ان المصالحات التي حصلت فرصة تاريخية لـ"إعادة ترتيب شؤوننا دون تدخل أجنبي".





وأضاف، "أدعو لتطوير ومراجعة ميثاق الجامعة العربية ونظامها الداخلي لتتماشى مع متطلبات العصر".



وتابع: "على العالم ترك القضايا الداخلية لشعوبنا وينبغي علينا رفض التدخلات الأجنبية".

وذكر الأسد في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة، "علينا البحث عن العناوين الكبرى التي تتسبب في أزماتنا وهذه فرصة تاريخية لترتيب شؤوننا بمعزل عن التدخل الخارجي".وأضاف، "أدعو لتطوير ومراجعة ميثاق الجامعة العربية ونظامها الداخلي لتتماشى مع متطلبات العصر".وتابع: "على العالم ترك القضايا الداخلية لشعوبنا وينبغي علينا رفض التدخلات الأجنبية".