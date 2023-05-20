اعدام زعيم شبكة للاتجار بالنساء في إيران

وقال موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية، أن "شهروز سخنوري، الشهير باسم ألكس، كان يتزعم "شبكة لمرافقة وتهريب نساء وفتيات إيرانيات إلى بعض الدول في المنطقة".وأضاف الموقع، أنه "تم إعدام سخنوري، صباح اليوم السبت؛ "بتهمة الاتجار بالبشر لغرض الدعارة".وأفادت وسائل إعلام إيرانية عام 2020 بأنه "تم القبض على ألكس في ماليزيا بالتنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول) ونقله إلى إيران".وصدر حكم الإعدام في أيلول 2021 بتهمة "الفساد في الأرض"، وهو وصف تطلقه السلطات الإيرانية على مجموعة واسعة من الجرائم، من بينها جرائم متعلقة بالأخلاق".وقبل عامين، حكم القضاء الإيراني بالإعدام على امرأتين بتهمتي "الفساد في الأرض" والاتجار بالبشر، ورغم ذلك قال مدافعون إنهما من الناشطات المدافعات عن حقوق مجتمع الميم وبريئتان من التهمتين.اعتقال نجل السفير الإيراني السابق في فنزويلا بتهم الاتجار بالبشر وغسيل الأموالوأدرجت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2017 إيران على قائمة أمريكية للدول المتقاعسة عن مكافحة الاتجار بالبشر.وبعد ذلك بعامين، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية إيران مجددًا كدولة من الدرجة الثالثة، وهو تصنيف للبلدان التي تبذل أقل الجهود للتصدي للجريمة.وبموجب قانون أمريكي صادر عام 2000 يسمى قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، تحرم الولايات المتحدة أي دولة غير ملتزمة بالحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودًا لذلك من المساعدات الخارجية غير المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وغير المتعلقة بالتجارة.