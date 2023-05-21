الكشف عن آخر التطورات الميدانية في السودان

وأفاد الجيش السوداني بأن قواته "وجهت ضربات لتجمعات من قوات الدعم في شمال ووسط بحري وجنوب الخرطوم نتج عنها تدمير عدد كبير من العربات المسلحة وشاحنات ZS محملة بالذخائر، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم".وأضاف أن "تلك القوات قامت يوم السبت باقتحام سفارتي باكستان وقطر وأتلفوا ونهبوا المقرين بما في ذلك السيارات الدبلوماسية، كما قاموا يوم الأحد بنهب وتدمير مجمع إدارات جامعة النيلين".وذكر أنه "جرى رصد عمليات هروب كبيرة نحو الغرب على متن مئات العربات بأنواع مختلفة وجميعها محمل بالمنهوبات".وأكد الجيش السوداني أن "القوات مستمرة في متابعة نشاطات قوات الدعم داخل وخارج العاصمة وبكامل الجاهزية للتعامل مع أي متغيرات".