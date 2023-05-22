مركبة "ريانة وعلي" السعوديين تنجح بالالتحام بمحطة الفضاء الدولية

وذكرت "الهيئة السعودية للفضاء"، التي نشرت لقطات من عملية الالتحام، أن "العملية جاءت بعد 16 ساعة تقريباً من الإطلاق، في حين يستعد طاقم المهمة (Ax-2) لدخول المحطة الدولية".وفي المرحلة الثامنة من الرحلة أجرت الكبسولة الفضائية مناورة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية، على أن يليها فتح باب الكبسولة تحضيرا لنزول الرواد الذين سيتم استقبالهم في فعالية احتفالية داخل المحطة.وتتجهز وكالة "ناسا" ومحطة الفضاء الدولية لإتمام بعض الإجراءات حاليا قبل فتح باب الكبسولة والسماح بدخول رواد الفضاء الأربعة ومن بينهم برناوي والقرني.وانطلقت، في وقت سابق، مهمة الفضاء AX-2 من قاعدة كيب كانافيرال، بمركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية في ولاية فلوريدا، إلى محطة الفضاء الدولية، حاملة رائدي فضاء من السعودية.وسيقوم رواد الفضاء المشاركون في هذه المهمة، بإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى في محطة الفضاء الدولية.