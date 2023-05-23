البرلمان الإيراني يُعيد انتخاب محمد قاليباف رئيساً له

وحصل قاليباف على 210 أصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي، إلياس نادران، على 47 صوتا، بينما حصل المنافس الثالث على المنصب، فريدون عباسي، على 7 أصوات فقط، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".كما تم انتخاب كلا من، عبد الرضا مصري، ومجتبى زنور، نائبي لرئيس مجلس النواب، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ويضم البرلمان الإيراني حاليا 290 نائبا، تم تغييرهم من المقاعد السابقة البالغ عددها 272 منذ انتخابات 18 فبراير/ شباط 2000.وجرت آخر انتخابات برلمانية إيرانية في فبراير/ شباط 2019.