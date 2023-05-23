"هناك تطورات سلبية".. إسرائيل تهدد بضرب إيران

وقال هاليفي في كلمة له في مؤتمر هرتزيليا اليوم، "لدينا القدرة على ضرب إيران. لسنا غير مبالين بما تحاول إيران بناءه من حولنا".وأضاف أن "ايران حققت تقدماً في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى. نحن ندرس الأمر عن كثب كما ندرس المجالات الأخرى في الطريق إلى بناء القدرة النووية. دون الخوض في التفاصيل، هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تدفع إلى اتخاذ إجراء. لدينا قدرات وآخرون أيضا لديهم قدرات".