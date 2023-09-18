يعالج السرطان.. مصر تحذر من دواء خطير مهرب من الخارج

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تكشف تفاصيل تخص "طائرتها المفقودة"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-468117-638306550506534408.jpg
يعالج السرطان.. مصر تحذر من دواء خطير مهرب من الخارج
دوليات
2023-09-18 | 13:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
582 مشاهدة
حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين ومقدمي الخدمات الطبية من عبوات مهربة لا تخص السوق المصرية من حقنة أوبديفو بتركيز 100 ملجم/10 مل و40 ملجم/4 مل، مستخدمة في علاج السرطان.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها، أن "العبوات المهربة من حقنة أوبديفو بتركيزها 100 ملجم/10 مل تحمل تشغيلة رقم ABU9396-ABL2402-ABY8672، والعبوات المهربة من حقنة أوبديفو تركيز 40 ملجم/4 مل، تحمل تشغيلة رقم ABU9391.
وأضافت هيئة الدواء المصرية، أن "الفروق بين العبوات الأصلية وتلك المهربة تتمثل في عدم وجود بيانات للجهات المستورِدة والمعتمدة من قبل الهيئة على العبوات المهربة وعدم تدوين RX على الجزء الأزرق العلوي من العبوة".
يذكر أن حقنة أوبديفو بتركيزها 100 ملجم/10 مل و40 ملجم/4 مل، تستخدم تحت إشراف طبي في علاج حالات السرطان من خلال تثبيط نشاط جزيء يسمى PD-1، وهو بروتين مسئول عن منع خلايا الجهاز المناعي التائية من التعرف على الأنسجة والخلايا السرطانية ومهاجمتها.
وكانت قد حذرت هيئة الدواء المصرية في وقت سابق من عبوات مقلدة بالسوق المصري من دواء برونشيكم إلكسير، المستخدم تحت إشراف طبي في علاج أمراض الجهاز التنفسي.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها، أن العبوات المقلدة من دواء برونشيكم إلكسير تحمل تشغيلة رقم CEG053 - CEG077.
وتابعت هيئة الدواء المصرية، أنه "يمكن التفرقة ظاهريا بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور عن طريق حفر APG أسفل الزجاجة الداخلية في العبوات المقلد".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وفاة أحد الفنانين العراقيين
فن وثقافة
28.38%
08:45 | 2023-09-17
وفاة أحد الفنانين العراقيين
08:45 | 2023-09-17
وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض
فن وثقافة
25.31%
15:50 | 2023-09-17
وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض
15:50 | 2023-09-17
أسعار الدولار امام الدينار تواصل الارتفاع في العراق.. إليك القائمة
اقتصاد
24.44%
03:42 | 2023-09-17
أسعار الدولار امام الدينار تواصل الارتفاع في العراق.. إليك القائمة
03:42 | 2023-09-17
مجلس الوزراء يوجّه بقطع خدمة الإنترنت صباحاً في هذا الموعد
محليات
21.88%
05:30 | 2023-09-17
مجلس الوزراء يوجّه بقطع خدمة الإنترنت صباحاً في هذا الموعد
05:30 | 2023-09-17
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
نظرة المجتمع على استخدام النساء للاركيلة - الحلقة ١٠٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-18
Morning Live
نظرة المجتمع على استخدام النساء للاركيلة - الحلقة ١٠٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-18
ناس وناس
منطقة الصدرية - الحلقة ١٠٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-18
ناس وناس
منطقة الصدرية - الحلقة ١٠٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-18
خط أحمر
تجار دوليون في قبضة مديرية مخد رات البصرة -الحلقة ٢١ | الموسم 6
17:00 | 2023-09-17
خط أحمر
تجار دوليون في قبضة مديرية مخد رات البصرة -الحلقة ٢١ | الموسم 6
17:00 | 2023-09-17
عشرين
الضمان الاجتماعي..قانون نافذ يُفتّش عن آليات تنفيذ! - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-17
عشرين
الضمان الاجتماعي..قانون نافذ يُفتّش عن آليات تنفيذ! - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-17
كان يا مكان
الله يتكفل برعايتك بحنان من لدنه- الحلقة ٢٩
13:00 | 2023-09-17
كان يا مكان
الله يتكفل برعايتك بحنان من لدنه- الحلقة ٢٩
13:00 | 2023-09-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-17
رحال
مدينة هورامان، محافظة حلبجة - الحلقة ١٥ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-16
رحال
مدينة هورامان، محافظة حلبجة - الحلقة ١٥ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-16
اسرار الفلك
من ١٦ الى ٢٢ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-16
اسرار الفلك
من ١٦ الى ٢٢ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-16
Biotic
فقدان الذاكرة وعلاجه - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-15
Biotic
فقدان الذاكرة وعلاجه - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-15
فن نيوز 2023
حفلة عمرو دياب في بيروت - الحلقة ٢
15:00 | 2023-09-15
فن نيوز 2023
حفلة عمرو دياب في بيروت - الحلقة ٢
15:00 | 2023-09-15
الأكثر مشاهدة
Morning Live
نظرة المجتمع على استخدام النساء للاركيلة - الحلقة ١٠٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-18
Morning Live
نظرة المجتمع على استخدام النساء للاركيلة - الحلقة ١٠٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-18
ناس وناس
منطقة الصدرية - الحلقة ١٠٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-18
ناس وناس
منطقة الصدرية - الحلقة ١٠٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-18
خط أحمر
تجار دوليون في قبضة مديرية مخد رات البصرة -الحلقة ٢١ | الموسم 6
17:00 | 2023-09-17
خط أحمر
تجار دوليون في قبضة مديرية مخد رات البصرة -الحلقة ٢١ | الموسم 6
17:00 | 2023-09-17
لقطات
المتعاقبات الشمسية | نجوم العلوم - الموسم 15
16:00 | 2023-09-17
لقطات
المتعاقبات الشمسية | نجوم العلوم - الموسم 15
16:00 | 2023-09-17
عشرين
الضمان الاجتماعي..قانون نافذ يُفتّش عن آليات تنفيذ! - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-17
عشرين
الضمان الاجتماعي..قانون نافذ يُفتّش عن آليات تنفيذ! - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-17
كان يا مكان
الله يتكفل برعايتك بحنان من لدنه- الحلقة ٢٩
13:00 | 2023-09-17
كان يا مكان
الله يتكفل برعايتك بحنان من لدنه- الحلقة ٢٩
13:00 | 2023-09-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-17
رحال
مدينة هورامان، محافظة حلبجة - الحلقة ١٥ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-16
رحال
مدينة هورامان، محافظة حلبجة - الحلقة ١٥ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-16
اسرار الفلك
من ١٦ الى ٢٢ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-16
اسرار الفلك
من ١٦ الى ٢٢ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-16
Biotic
فقدان الذاكرة وعلاجه - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-15
Biotic
فقدان الذاكرة وعلاجه - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-15
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تنفذ إيران تهديدها بنزع سلاح الجماعات الانفصالية شمال العراق بعد 19 أيلول؟
نعم، قادرة على ذلك
نعم، قادرة على ذلك
لا اعتقد، بغداد ستفاوضها وتوقفها
لا اعتقد، بغداد ستفاوضها وتوقفها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.