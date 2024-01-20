إيران: المعابر الحدودية مع باكستان تعمل بشكل اعتيادي

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن أيوب كرد قوله، إن "عبور المسافرين وترانزيت السلع عبر الحدود المشتركة بين البلدين يجري بشكل روتيني".وأشار الى أن "التبادل التجاري وتصدير السلع عبر منفذ "ميرجاوة" الايراني الحدودي مع باكستان متواصل دون انقطاع بحيث تم عبور متبادل لـ 450 شاحنة عبر هذا المنفذ الهام يوم أمس.ولفت كرد الى أنه منذ صباح الباكر اليوم السبت، الحركة المرورية لشاحنات الترانزيت قائمة كما في السابق.