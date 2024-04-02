مصر.. السيسي يؤدي اليمين الدستورية ويبدأ ولاية رئاسية ثالثة

جاء ذلك بعد فوز السيسي بنسبة 89.6 بالمئة في الانتخابات التي أجريت نهاية العام الماضي.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 ديسمبر الماضي، فوز السيسي (69 عاما) بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، حاصدا 39.7 مليون صوت بنسبة 89.6 في المئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.وكان السيسي، وزير الدفاع والقائد السابق للجيش، قد وصل إلى السلطة إثر الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، في يوليو 2013. وفاز في انتخابات عامي 2014 و2018، بأكثر من 96 بالمئة من الأصوات.وبعد ذلك، أدخل تعديلا دستوريا لتصبح ولايته الثانية 6 سنوات، بدلا من 4، وليتمكن من الترشح لولاية ثالثة.