اليابان تعلن استئنافها تمويل الأونروا

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، في تصريح صحفي بالبرلمان، إن بلادها ستنهي تجميد مساهماتها المالية للأونروا، مشيرة إلى أن "قرابة 35 مليون دولار من التمويل المقرر أصلا جاهزة للصرف".وأكدت كاميكاوا التي التقت المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في طوكيو الأسبوع الماضي أن "دور الوكالة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة لا غنى عنه، حتى أثناء عملها على تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر".وأضافت وزيرة الخارجية اليابانية أن "الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة مستمر في التدهور، إنها مسؤولية بلادنا الاستجابة للأزمة كعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وأردفت أن "مشاركة "الأونروا" ضرورية لتقديم الدعم الإنساني".