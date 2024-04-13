الأردن تغلق مجالها الجوي بشكل كامل

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، اليوم السبت، إغلاق الأجواء الأردنية أمام حركة الطائرات بشكل كامل، بسبب تصاعد المخاطر في المنطقة وحفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الهيئة قولها: "اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC، أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة". وأضافت "يتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات". يشار الى أن التحذيرات تتزايد من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.